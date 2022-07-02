ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Субота 02 липня 2022 15:57
Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 3 липня, на заході України очікуються дощі з грозами, місцями град. На решті території країни буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних областях температура повітря вдень підвищиться до 28-32 градусів тепла. У центральних, північних, південних і східних регіонах України очікується спека до 30-32 градусів.

Вночі температура по всій країні коливатиметься в районі 15-19 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, 3 липня в західних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в червні в Києві склала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище кліматичної норми. Червень 2022 року в Києві увійшов до десятки найтепліших в історії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту