Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра
У неділю, 3 липня, на заході України очікуються дощі з грозами, місцями град. На решті території країни буде спекотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у західних областях температура повітря вдень підвищиться до 28-32 градусів тепла. У центральних, північних, південних і східних регіонах України очікується спека до 30-32 градусів.
Вночі температура по всій країні коливатиметься в районі 15-19 градусів тепла.
За прогнозами синоптиків, 3 липня в західних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в червні в Києві склала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище кліматичної норми. Червень 2022 року в Києві увійшов до десятки найтепліших в історії.