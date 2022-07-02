Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра

У неділю, 3 липня, на заході України очікуються дощі з грозами, місцями град. На решті території країни буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, у західних областях температура повітря вдень підвищиться до 28-32 градусів тепла. У центральних, північних, південних і східних регіонах України очікується спека до 30-32 градусів.

Вночі температура по всій країні коливатиметься в районі 15-19 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, 3 липня в західних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).