UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грозовые дожди и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: 30 мая ожидаются дожди и порывы ветра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На большинстве территории Украины завтра, 30 мая, прогнозируются дожди, а в некоторых регионах - грозы. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолоданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра на западе страны ожидаются умеренные осадки, а в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях - значительный дождь. Кроме того, на севере и в центре прогнозируются грозы. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек. На правобережной части Украины завтра ожидаются шквалы. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

Средняя температура воздуха не изменится. В частности, столбики термометров покажут:

  • в западных областях днем +20 +24 градуса, а ночью +10 +13;
  • на севере днем +21 +23, ночью +10 +13 градусов;
  • в восточных областях днем +27 +29 градусов, а ночью +12 +14;
  • на юге днем +20 +28, ночью +11 +16 градусов;
  • в центральных областях днем +24 +28 градусов, а ночью +12 +14.

В столице завтра будет влажно. По данным синоптиков, пройдет грозовой дождь. Днем воздух в Киеве прогреется до +21 +23 градусов, а ночью похолодает до +12 +14 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что в конце мая в Украину придет жара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр