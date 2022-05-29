Грозові дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

За даними синоптиків, завтра на заході країни очікуються помірні опади, а у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях - значний дощ. Крім того, на півночі та в центрі прогнозуються грози. На решті території країни буде сухо.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На правобережній частині України завтра очікуються шквали. Пориви будуть досягати 15-20 м/с.

Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:

у західних областях вдень +20 +24 градуси, а вночі +10 +13;

на півночі вдень +21 +23, вночі +10 +13 градусів;

у східних областях вдень +27 +29 градусів, а вночі +12 +14;

на півдні вдень +20 +28, вночі +11 +16 градусів;

у центральних областях вдень +24 +28 градусів, а вночі +12 +14.

У столиці завтра буде волого. За даними синоптиків, пройде грозовий дощ. Вдень повітряу Києві прогріється до +21 +23 градусів, а ночі похолодає до +12 +14 градусів.