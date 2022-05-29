Грозові дощі та шквальний вітер: синоптики дали прогноз погоди на завтра

На більшості території Україні завтра, 30 травня, прогнозуються дощі, а в деяких регіонах - грози. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра на заході країни очікуються помірні опади, а у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях - значний дощ. Крім того, на півночі та в центрі прогнозуються грози. На решті території країни буде сухо.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. На правобережній частині України завтра очікуються шквали. Пориви будуть досягати 15-20 м/с.
Середня температура повітря не зміниться. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть:
У столиці завтра буде волого. За даними синоптиків, пройде грозовий дощ. Вдень повітряу Києві прогріється до +21 +23 градусів, а ночі похолодає до +12 +14 градусів.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що в кінці травня в Україну прийде спека.
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