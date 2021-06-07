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Грозовые дожди повсюду: прогноз погоды на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине сегодня будет дождливой во всех регионах. На всей территории страны синоптики прогнозируют грозу.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

По данным синоптиков, зонтики сегодня понадобятся жителям всех областей Украины. Вместе с тем в Гидрометцентре предупреждают о повсеместных грозах.

Днем температура воздуха во всех областях страны будет колебаться от +21 до +24 градусов, а ночью термометры покажут от +10 до +14 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве погода также будет преимущественно дождливой. Грозовые дожди прогнозируют и днем, и ночью. Температура воздуха в столице будет колебаться днем от +21 до +23 градусов, а ночью от +12 до +14.

Напомним, синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Как объяснила синоптик Наталья Диденко, Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.

Как писало РБК-Украина, в Мариуполе сильный ливень вызвал потоп. Обильные осадки затопили даже квартиры в многоэтажках.

Кроме того, в Днепре после сильного ливня затопило почти сотню домов.

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