Грозовые дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 1 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, однако в западных, северных и некоторых центральных областях ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +20 до +29.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться почти на всей западной территории Украины, а также в Черниговской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях. В остальных регионах синоптики осадков не прогнозируют.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +20 +25 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +14.

В центральных и северных областях температура днем составит от +20 до +26, а ночью она опустится до +11 +15 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +22 до +29, а ночью от +12 до +19.

Фото: погода в Украине на 1 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +24 градусов тепла, а ночью от +11 до +14.

Фото: погода в Киеве и области на 1 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в результате шквального ветра, который прошел 29 июля в Волынской и Закарпатской областях, произошло падение деревьев.