Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 1 серпня, погода переважно на всій території України буде похмурою та теплою, однак у західних, північних та деяких центральних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря в Україні коливатиметься від +20 до +29.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться майже на всій західній території України, а також в Чернігівській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях. У всіх інших регіонах синоптики опадів не прогнозують.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +20 +25 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +14.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +20 до +26, а вночі вона опуститься до +11 +15 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +22 до +29, а вночі від +12 до +19.

Фото: погода в Україні на 1 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +24 градусів тепла, а вночі від +11 до +14.

Фото: погода в Києві та області на 1 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня у Волинській та Закарпатській областях, відбулося повалення дерев.