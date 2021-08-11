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Грозовые дожди и похолодание в половине областей: какой сегодня будет погода

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Среда 11 августа 2021 08:00
Грозовые дожди и похолодание в половине областей: какой сегодня будет погода Фото: в Украине сегодня прогнозируют дождь и похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди. В некоторых областях немного похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Дожди с грозами сегодня накроют западные области. Кроме того, осадки ожидаются на востоке и юге Украины.

В то же время, в некоторых регионах будет прохладнее, чем в других. Однако местами сохранится жара.

Так, в западных областях прогнозируют +25-27 градусов днем, ночью +13-15.

На севере ожидается +26-28 градусов, ночью +16-18.

В центральных областях температура днем будет на уровне +26-28 градусов, ночью +15-17 градусов.

На востоке прогнозируют в среднем +30-32 градуса днем, а ночью температура опустится до +20-22 градусов.

В южных областях ожидается температура +29-31 градуса, ночью +19-21.

Грозовые дожди и похолодание в половине областей: какой сегодня будет погода

Погода в Киеве

В столице сегодня температура воздуха прогреется до +27-29 градусов днем. Ночью столбики термометров покажут +16-18 градусов.

Осадков в Киеве в течение дня не прогнозируют.

Грозовые дожди и похолодание в половине областей: какой сегодня будет погода

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