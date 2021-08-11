Грозовые дожди и похолодание в половине областей: какой сегодня будет погода
В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди. В некоторых областях немного похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Дожди с грозами сегодня накроют западные области. Кроме того, осадки ожидаются на востоке и юге Украины.
В то же время, в некоторых регионах будет прохладнее, чем в других. Однако местами сохранится жара.
Так, в западных областях прогнозируют +25-27 градусов днем, ночью +13-15.
На севере ожидается +26-28 градусов, ночью +16-18.
В центральных областях температура днем будет на уровне +26-28 градусов, ночью +15-17 градусов.
На востоке прогнозируют в среднем +30-32 градуса днем, а ночью температура опустится до +20-22 градусов.
В южных областях ожидается температура +29-31 градуса, ночью +19-21.
Погода в Киеве
В столице сегодня температура воздуха прогреется до +27-29 градусов днем. Ночью столбики термометров покажут +16-18 градусов.
Осадков в Киеве в течение дня не прогнозируют.