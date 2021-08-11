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Грозові дощі і похолодання в половині областей: якою сьогодні буде погода

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Середа 11 серпня 2021 08:00
Грозові дощі і похолодання в половині областей: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні сьогодні прогнозують дощ та похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні очікуються грозові дощі. В деяких областях дещо похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Дощі з грозами сьогодні накриють західні області. Крім того, опади очікуються на сході та півдні України.

Водночас, в деяких регіонах буде прохолодніше, ніж в інших. Однак подекуди утримається спека.

Так, в західних областях прогнозують +25-27 градусів вдень, вночі +13-15.

На півночі очікується +26-28 градусів, вночі +16-18.

В центральних областях температура вдень буде на рівні +26-28 градусів, вночі +15-17 градусів.

На сході прогнозують в середньому +30-32 градуси вдень, а вночі температура опуститься до +20-22 градусів.

В південних областях очікується температура +29-31 градуса, вночі +19-21.

Грозові дощі і похолодання в половині областей: якою сьогодні буде погода

Погода в Києві

В столиці сьогодні температура повітря прогріється до +27-29 градусів вдень. Вночі стовбчики термометрів покажуть +16-18 градусів.

Опадів в Києві протягом дня не прогнозують.

Грозові дощі і похолодання в половині областей: якою сьогодні буде погода

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