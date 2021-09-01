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Грозовые дожди и похолодание: какой будет погода в первый день осени

Автор: Инна Собора

В Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. В западных регионах прогнозируют грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Холоднее всего будет в западных областях. Там днем ожидается +17-19 градусов. Ночью температура опустится до +11-13. Также прогнозируют дожди с грозами.

Дождливой погода будет и в северных областях. Температура воздуха будет держаться днем на уровне +22-24 градуса, ночью опустится до +11-13.

Такой же будет температура в центре страны, однако осадков там не ожидается.

В восточных и южных областях будет теплее. Там показатели термометров днем будут держаться на уровне +25-27 градусов, ночью опустятся до +15-17.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождливую погоду. Днем ожидается +21-23 градуса. Ночью температура опустится до +12-14.

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Погода в Украине