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Грозові дощі та похолодання: якою буде погода в перший день осені

Автор: Инна Собора

В Україні в перший день осені очікується прохолодна погода. У західних регіонах прогнозують грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Найхолодніше буде у західних областях. Там вдень очікується +17-19 градусів. Вночі температура опуститься до +11-13. Також прогнозують дощі з грозами.

Дощовою погода буде і в північних областях. Температура повітря триматиметься вдень на рівні +22-24 градуси, вночі опуститься до +11-13.

Такою ж буде температура в центрі країни, однак опадів там не очікується.

В східних та південних областях буде тепліше. Там показники термометрів вдень триматимуться на рівні +25-27 градусів, вночі опустяться до +15-17.

Погода в Києві

В столиці сьогодні прогнозують дощову погоду. Вдень очікується +21-23 градуси. Вночі температура опуститься до +12-14.

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Погода в Україні