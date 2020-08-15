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Грозовые дожди в четырех областях и тепло до +27: прогноз погоды на сегодня

Суббота 15 августа 2020 09:58
Грозовые дожди в четырех областях и тепло до +27: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Температура воздуха будет колебаться от +19 до +27

Сегодня, 15 августа, в четырех западных областях ожидаются грозовые дожди, однако на всей остальной территории Украины осадков не предусматривают. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +19 до +27.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет сухо и ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет составлять от +22 до +26, а ночью от +9 до +17.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +19 +25, а ночью она опустится до +7 +12.

В южных и восточных областях температура днем будет от +20 до +27. Ночью столбики термометров опустятся до +9 +14.

Грозовые дожди в четырех областях и тепло до +27: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 15 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +25, ночью от +8 до +13.

Грозовые дожди в четырех областях и тепло до +27: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 15 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине несколько дней будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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