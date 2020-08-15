Грозові дощі у чотирьох областях та тепло до +27: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря коливатиметься від +19 до +27

Сьогодні, 15 серпня, у чотирьох західних областях очікуються грозові дощі, однак на всій іншій території України опадів не передбачають. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +19 до +27.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У всіх інших регіонах буде сухо та очікується помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде становити від +22 до +26, а вночі від +9 до +17.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +19 +25, а вночі вона опуститься до +7 +12.

У південних та східних областях температура вдень спостерігатиметься від +20 до +27. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +9 +14.

Фото: погода в Україні на 15 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +25, а вночі від +8 до +13.

Фото: погода в Києві та області на 15 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні декілька днів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, раніше повідомлялось, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.