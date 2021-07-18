Грозовые дожди в большинстве областей и жара до + 36: какой сегодня будет погода

В Украине сегодня ожидаются дожди с грозами. В то же время, синоптики ожидают усиления жары до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода по Украине

Сегодня ожидаются грозовые дожди в большинстве областей. В частности, ухудшение погодных условий ожидается на севере, в центральных областях и на западе.

Остальные области будут без осадков. Если в регионах, где ожидается дождь, температура днем достигнет +29-31 градуса, то в областях без осадков жара усилится.

Так, в южных областях будет +32-34 градуса. А на востоке ожидается самая жаркая погода - в Луганской области прогнозируют +36.

Погода в Киеве

В столице сегодня пройдет грозовой дождь. Однако это почти не повлияет на температуру воздуха.

В Киеве также будет жарко. Синоптики обещают +32-34 градуса днем. Ночью температура опустится до + 21-23 градусов.