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Грозовые дожди в большинстве областей и жара до + 36: какой сегодня будет погода

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Воскресенье 18 июля 2021 10:02
Грозовые дожди в большинстве областей и жара до + 36: какой сегодня будет погода Фото: сегодня в Украине будут дожди и жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидаются дожди с грозами. В то же время, синоптики ожидают усиления жары до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Сегодня ожидаются грозовые дожди в большинстве областей. В частности, ухудшение погодных условий ожидается на севере, в центральных областях и на западе.

Остальные области будут без осадков. Если в регионах, где ожидается дождь, температура днем достигнет +29-31 градуса, то в областях без осадков жара усилится.

Так, в южных областях будет +32-34 градуса. А на востоке ожидается самая жаркая погода - в Луганской области прогнозируют +36.

Грозовые дожди в большинстве областей и жара до + 36: какой сегодня будет погода

Погода в Киеве

В столице сегодня пройдет грозовой дождь. Однако это почти не повлияет на температуру воздуха.

В Киеве также будет жарко. Синоптики обещают +32-34 градуса днем. Ночью температура опустится до + 21-23 градусов.

Грозовые дожди в большинстве областей и жара до + 36: какой сегодня будет погода

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Погода в Украине дожди
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