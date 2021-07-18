Грозові дощі в більшості областей і спека до +36: якою сьогодні буде погода
В Україні сьогодні очікуються дощі із грозами. Водночас, синоптики очікують посилення спеки до +36 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по Україні
Сьогодні очікуються грозові дощі у більшості областей. Зокрема, погіршення погодніх умов очікується на півночі, в центральних областях та на заході.
Решта областей буде без опадів. Якщо в регіонах, де очікується дощ, температура вдень досягне +29-31 градусу, то в областях без опадів спека посилиться.
Так, в південних областях буде +32-34 градуси. А на сході очікується найспекотніша погода - в Луганській області прогнозують +36.
Погода в Києві
У столиці сьогодні пройде грозовий дощ. Однак це майже не вплине на температуру повітря.
У Києві також буде спекотно. Синоптики обіцяють +32-34 градуси вдень. Вночі температура опуститься до +21-23 градусів.