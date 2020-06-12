Грозовые дожди и до +35 жары: прогноз погоды на сегодня

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до +35 градусов тепла
Погода в Украине 11 июня ухудшится, дожди и грозы вновь накроют западные, южные, некоторые центральные и восточные области. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +35 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в западных, восточных, а также Винницкой и Запорожской областях ожидаются дожди и грозы. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.
В западных областях днем температура воздуха составит +24 +31 градус тепла, а ночью +13 +17 градусов.
В северных областях днем температура воздуха ожидается +30 +33 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +18 +20 градусов тепла.
В центральных и восточных областях температура днем составит +30 +35 градусов, а ночью ожидается +16 +20 градусов.
В южных областях сегодня днем температура воздуха будет от +24 до +30 градусов тепла, а ночью в пределах +17 +20 градусов тепла.
Фото: погода в Украине на 12 июня (meteo.gov.ua)
В Киеве сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит +31 +34, а ночью +17 +21 градусов тепла.
Фото: погода в Киевской области на 12 июня (meteo.gov.ru)
Напомним, погода в Украине в ближайшие двое суток будет очень жаркой и местами температура воздуха поднимется до +35 градусов, однако на выходных в страну придет новый атмосферный фронт.
Кроме того, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.
Автор: Андрей Козловский