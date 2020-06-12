Грозові дощі і до +35 спеки: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 11 червня погіршиться, дощі та грози знову накриють західні, південні, деякі центральні та східні області. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у всіх західних, східних, а також Вінницькій та Запорізькій областях очікуються дощі та грози. У всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях вдень температура повітря складе +24 +31 градус тепла, а вночі +13 +17 градусів.

У північних областях вдень температура повітря очікується +30 +33 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +18 +20 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень становитиме +30 +35 градусів, а вночі очікується +16 +20 градусів.

У південних областях сьогодні вдень температура повітря буде від +24 до +30 градусів тепла, а вночі в межах +17 +20 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 12 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +31 +34, а вночі +17 +21 градусів тепла.

Фото: погода в Київській області на 12 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дві доби буде дуже спекотною і місцями температура повітря підніметься до +35 градусів, однак на вихідних в країну прийде новий атмосферний фронт.

Крім того, протягом червня погода в Україні буде нестабільною.