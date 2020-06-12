ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грозовые дожди и до +35 жары: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     12.06.2020 - 08:00
Грозовые дожди и до +35 жары: прогноз погоды на сегодня
Фото: жара в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до +35 градусов тепла

Погода в Украине 11 июня ухудшится, дожди и грозы вновь накроют западные, южные, некоторые центральные и восточные области. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в западных, восточных, а также Винницкой и Запорожской областях ожидаются дожди и грозы. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях днем температура воздуха составит +24 +31 градус тепла, а ночью +13 +17 градусов.

В северных областях днем температура воздуха ожидается +30 +33 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +18 +20 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температура днем составит +30 +35 градусов, а ночью ожидается +16 +20 градусов.

В южных областях сегодня днем температура воздуха будет от +24 до +30 градусов тепла, а ночью в пределах +17 +20 градусов тепла.

Грозовые дожди и до +35 жары: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 12 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит +31 +34, а ночью +17 +21 градусов тепла.

Грозовые дожди и до +35 жары: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 12 июня (meteo.gov.ru)

Напомним, погода в Украине в ближайшие двое суток будет очень жаркой и местами температура воздуха поднимется до +35 градусов, однако на выходных в страну придет новый атмосферный фронт.

Кроме того, в течение июня погода в Украине будет нестабильной.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрКиевдождиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь