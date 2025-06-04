Грозовий фронт і спека до +32: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

Територію України сьогодні, 4 червня перетинатиме холодний атмосферний фронт. Через це може бути різка зміна погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Синоптик уточнила, що в зоні діяльності фронту очікуються грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. Однак сьогодні цей фронт вже практично залишить межі України.

Саме тому, сьогодні в України дощі з грозами ще можливі вночі. А вже вдень короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.

На решті території України, тобто, у більшості областей, сьогодні переважатиме суха погода.

Температура повітря впродовж дня становитиме від +23 до +27 градусів, на півдні та сході від +27 до +31 градусу.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде суха сонячна погода.

Столиця опиниться "в тилу" атмосферного фронту, то й короткочасно посвіжіє повітря.

Вдень очікується від +23 до +24 градусів.

"Але надалі в Україні практично повсюди - лайтспека, очікується +24+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27+32 градуси", - написала Діденко