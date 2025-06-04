Грозовий фронт і спека до +32: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні
Територію України сьогодні, 4 червня перетинатиме холодний атмосферний фронт. Через це може бути різка зміна погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Синоптик уточнила, що в зоні діяльності фронту очікуються грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. Однак сьогодні цей фронт вже практично залишить межі України.
Саме тому, сьогодні в України дощі з грозами ще можливі вночі. А вже вдень короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.
На решті території України, тобто, у більшості областей, сьогодні переважатиме суха погода.
Температура повітря впродовж дня становитиме від +23 до +27 градусів, на півдні та сході від +27 до +31 градусу.
Погода у Києві
У Києві сьогодні буде суха сонячна погода.
Столиця опиниться "в тилу" атмосферного фронту, то й короткочасно посвіжіє повітря.
Вдень очікується від +23 до +24 градусів.
"Але надалі в Україні практично повсюди - лайтспека, очікується +24+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27+32 градуси", - написала Діденко
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.
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