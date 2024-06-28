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Грозові зливи та спека. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: погода в Україні 29 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні очікується спекотна погода з ймовірними дощовими грозами. Температура повітря триматиметься в межах позначки + 33 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, вдень в Україні очікується +28+33 градуси, у південній частині +30+35 градусів.

Під дією антициклону зберігатиметься переважна сухість.

Водночас Діденко попередила, що гаряче повітря провокуватиме підвищену пожежну небезпеку.

Дощі в Україні пройдуть лише на крайньому заході України,

У Карпатах можливі сильні грозові зливи.

Погода в Україні

Нагадаємо, що напередодні синоптики дали попередній прогноз погоди у липні 2024 в Україні.

Так, середня місячна температура протягом другого місяця літа прогнозується в межах +20+26 градусів, в Карпатах +16+18 градусів, що на +1,5+2 градусів вище за норму.

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Погода в Україні