Грозові зливи та спека. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Завтра в Україні очікується спекотна погода з ймовірними дощовими грозами. Температура повітря триматиметься в межах позначки + 33 градуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Як зазначає синоптик, вдень в Україні очікується +28+33 градуси, у південній частині +30+35 градусів.
Під дією антициклону зберігатиметься переважна сухість.
Водночас Діденко попередила, що гаряче повітря провокуватиме підвищену пожежну небезпеку.
Дощі в Україні пройдуть лише на крайньому заході України,
У Карпатах можливі сильні грозові зливи.
Нагадаємо, що напередодні синоптики дали попередній прогноз погоди у липні 2024 в Україні.
Так, середня місячна температура протягом другого місяця літа прогнозується в межах +20+26 градусів, в Карпатах +16+18 градусів, що на +1,5+2 градусів вище за норму.
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