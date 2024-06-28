Грозовые ливни и жара. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра в Украине ожидается жаркая погода с возможными дождливыми грозами. Температура воздуха будет держаться в пределах отметки +33 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Днем в Украине ожидается +28+33 градуса, в южной части +30+35 градусов.
Под действием антициклона сохраняется преимущественная сухость.
В то же время Диденко предупредила, что горячий воздух будет провоцировать повышенную пожарную опасность.
Дожди в Украине пройдут только на крайнем западе Украины,
В Карпатах возможны сильные грозовые ливни.
Напомним, что накануне синоптики дали предварительный прогноз погоды в июле 2024 года в Украине.
Так, средняя месячная температура в течение второго месяца лета прогнозируется в пределах +20+26 градусов, в Карпатах +16+18 градусов, что на +1,5+2 градусов выше нормы.
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