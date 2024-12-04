У Грозному пролунав вибух, повідомляють про атаку на полк спецназу Кадирова

Так, очевидці повідомляють про звук вибуху в Грозному, за попередніми даними, це могла бути атака безпілотника.

"Вибух стався близько 5:00. При цьому в місцевому аеропорту вночі було введено план "Ковер", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву", - йдеться в повідомленні.

За словами джерел Telegram-каналу, дрони, ймовірно, атакували один з об'єктів полку спецназу імені Ахмата Кадирова, який, зокрема, охороняє главу Чечні Рамзана Кадирова.

Telegram-канал також виклав відео вибуху в Грозному, зняте з камер спостереження.

Що відомо про цей полк

141-й спеціальний моторизований полк імені Ахмата Кадирова (військова частина № 4156, полк "Північ", кадировці) - полк у складі Окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу Військ національної гвардії РФ, що дислокується в місті Грозний.

Полк був утворений з 248-го спеціального моторизованого батальйону "Північ", сформованого 29 травня 2006 року. Полк також виконує функції особистої охорони глави Чечні Рамзана Кадирова.

З 2022 року полк бере участь у вторгненні РФ в Україну. Зокрема, за даними з відкритих джерел, кадирівці вбивали українців у Бучі.