UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грозившему подорвать кварталы у Капитолия предъявили обвинения

Автор: Артур Родивилов

Припарковавший автомобиль неподалеку от библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и заявивший о бомбе мужчина обвиняется в угрозе применения оружия массового поражения. Он угрожал подорвать кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера NBC, находящегося в суде.

Подозреваемый будет находиться в тюрьме округа Колумбия до суда.

"Обвинения против Флойда Рэя Роузберри в связи с угрозой взрыва бомбы на Капитолийском холме 19 августа: угроза применения оружия массового поражения и использование или попытка использования взрывного устройства", - сообщил корреспондент NBC Скотт Макфарлейн.

Ранее в Вашингтоне водитель пикапа, угрожавший устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса, сдался полиции.

Утром пикап без номеров припарковался у библиотеки. Водитель заявил подошедшему к нему правоохранителю, что у него есть бомба, пригрозив подорвать ее.

Полиция вела с Роузберри переговоры несколько часов, оцепив потенциально опасную зону по периметру. Людей из района эвакуировали, а на место происшествия вызвали снайперов.

Американец требовал, чтобы ему дали возможность поговорить с президентом Джо Байденом. Роузберри пригрозил, что в случае, если его "снимет" снайпер, будут подорваны 2,5 квартала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Капитолий