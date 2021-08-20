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Грозившему подорвать кварталы у Капитолия предъявили обвинения

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Вашингтон, Пятница 20 августа 2021 23:51
Грозившему подорвать кварталы у Капитолия предъявили обвинения Фото: угрожавшему взорвать бомбу у Капитолия предъявили обвинения (twitter.com/azpublicmedia)
Автор: Артур Родивилов

Припарковавший автомобиль неподалеку от библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и заявивший о бомбе мужчина обвиняется в угрозе применения оружия массового поражения. Он угрожал подорвать кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера NBC, находящегося в суде.

Подозреваемый будет находиться в тюрьме округа Колумбия до суда.

"Обвинения против Флойда Рэя Роузберри в связи с угрозой взрыва бомбы на Капитолийском холме 19 августа: угроза применения оружия массового поражения и использование или попытка использования взрывного устройства", - сообщил корреспондент NBC Скотт Макфарлейн.

Ранее в Вашингтоне водитель пикапа, угрожавший устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса, сдался полиции.

Утром пикап без номеров припарковался у библиотеки. Водитель заявил подошедшему к нему правоохранителю, что у него есть бомба, пригрозив подорвать ее.

Полиция вела с Роузберри переговоры несколько часов, оцепив потенциально опасную зону по периметру. Людей из района эвакуировали, а на место происшествия вызвали снайперов.

Американец требовал, чтобы ему дали возможность поговорить с президентом Джо Байденом. Роузберри пригрозил, что в случае, если его "снимет" снайпер, будут подорваны 2,5 квартала.

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