Грозившему подорвать кварталы у Капитолия предъявили обвинения

Припарковавший автомобиль неподалеку от библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и заявивший о бомбе мужчина обвиняется в угрозе применения оружия массового поражения. Он угрожал подорвать кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера NBC , находящегося в суде.

"Обвинения против Флойда Рэя Роузберри в связи с угрозой взрыва бомбы на Капитолийском холме 19 августа: угроза применения оружия массового поражения и использование или попытка использования взрывного устройства", - сообщил корреспондент NBC Скотт Макфарлейн.

Подозреваемый будет находиться в тюрьме округа Колумбия до суда.

Ранее в Вашингтоне водитель пикапа, угрожавший устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса, сдался полиции.

Утром пикап без номеров припарковался у библиотеки. Водитель заявил подошедшему к нему правоохранителю, что у него есть бомба, пригрозив подорвать ее.

Полиция вела с Роузберри переговоры несколько часов, оцепив потенциально опасную зону по периметру. Людей из района эвакуировали, а на место происшествия вызвали снайперов.

Американец требовал, чтобы ему дали возможность поговорить с президентом Джо Байденом. Роузберри пригрозил, что в случае, если его "снимет" снайпер, будут подорваны 2,5 квартала.