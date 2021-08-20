Чоловіку, який погрожував підірвати квартали біля Капітолію, пред'явили звинувачення

Чоловік, що припаркував автомобіль неподалік від бібліотеки американського Конгресу у Вашингтоні та заявив про бомбу, звинувачується в загрозі застосування зброї масового ураження. Він погрожував підірвати квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера NBC , що знаходиться в суді.

"Звинувачення проти Флойда Рея Роузберрі у зв'язку із загрозою вибуху бомби на Капітолійському пагорбі 19 серпня: загроза застосування зброї масового ураження і використання або спроба використання вибухового пристрою", - повідомив кореспондент NBC Скотт Макфарлейн.

Підозрюваний буде перебувати у в'язниці округу Колумбія до суду.

Раніше у Вашингтоні водій пікапа, що погрожував влаштувати вибух поруч з Бібліотекою Конгресу, здався поліції.

Вранці пікап без номерів припаркувався біля бібліотеки. Водій заявив правоохоронцю, що у нього є бомба, пригрозивши підірвати її.

Поліція вела з Роузберрі переговори кілька годин, оточивши потенційно небезпечну зону по периметру. Людей з району евакуювали, а на місце події викликали снайперів.

Американець вимагав, щоб йому дали можливість поговорити з президентом Джо Байденом. Роузберрі пригрозив, що в разі, якщо його "зніме" снайпер, будуть підірвані квартали.