Чоловіку, який погрожував підірвати квартали біля Капітолію, пред'явили звинувачення
Чоловік, що припаркував автомобіль неподалік від бібліотеки американського Конгресу у Вашингтоні та заявив про бомбу, звинувачується в загрозі застосування зброї масового ураження. Він погрожував підірвати квартали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера NBC, що знаходиться в суді.
Підозрюваний буде перебувати у в'язниці округу Колумбія до суду.
"Звинувачення проти Флойда Рея Роузберрі у зв'язку із загрозою вибуху бомби на Капітолійському пагорбі 19 серпня: загроза застосування зброї масового ураження і використання або спроба використання вибухового пристрою", - повідомив кореспондент NBC Скотт Макфарлейн.
Раніше у Вашингтоні водій пікапа, що погрожував влаштувати вибух поруч з Бібліотекою Конгресу, здався поліції.
Вранці пікап без номерів припаркувався біля бібліотеки. Водій заявив правоохоронцю, що у нього є бомба, пригрозивши підірвати її.
Поліція вела з Роузберрі переговори кілька годин, оточивши потенційно небезпечну зону по периметру. Людей з району евакуювали, а на місце події викликали снайперів.
Американець вимагав, щоб йому дали можливість поговорити з президентом Джо Байденом. Роузберрі пригрозив, що в разі, якщо його "зніме" снайпер, будуть підірвані квартали.