Грозит ли украинским банкам банкротство: ответ Минфина

По информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц в период военного положения, наблюдается постоянный рост рисков банкротства банков. Проблемы возможны по окончании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

В документе, подготовленном Министерством финансов, отмечается, что меры со стороны государства и НБУ значительно смягчают существующие риски. В частности, это стопроцентная гарантия на вклады физических лиц, ограничение на снятие наличных денег в банках, ограничение оснований для отнесения банков к категории неплатежеспособных.

"Однако после окончания военного положения и прекращения действия введенных защитных механизмов для банковского сектора есть вероятность реализации рисков банкротства банков", - говорится в документе. В таких условиях Фонд оценивает возможность возникновения в 2023 году дефицита средств в сумме 3,5 млрд гривен.

В Минфине отмечают, что негативное влияние текущего кризиса растянется во времени - относительно точно оценить его последствия можно будет только после стабилизации макроусловий.

"С учетом уровня потерь будет определен срок для восстановления банками капитала. Банки должны будут разработать планы капитализации и/или реструктуризации активов. НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям. Остальным может потребоваться докапитализация от акционера", - добавили в Минфине.