ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грозит ли украинским банкам банкротство: ответ Минфина

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 13:58
Грозит ли украинским банкам банкротство: ответ Минфина Фото: банки в Украине начнут банкротиться после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц в период военного положения, наблюдается постоянный рост рисков банкротства банков. Проблемы возможны по окончании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

В документе, подготовленном Министерством финансов, отмечается, что меры со стороны государства и НБУ значительно смягчают существующие риски. В частности, это стопроцентная гарантия на вклады физических лиц, ограничение на снятие наличных денег в банках, ограничение оснований для отнесения банков к категории неплатежеспособных.

"Однако после окончания военного положения и прекращения действия введенных защитных механизмов для банковского сектора есть вероятность реализации рисков банкротства банков", - говорится в документе. В таких условиях Фонд оценивает возможность возникновения в 2023 году дефицита средств в сумме 3,5 млрд гривен.

В Минфине отмечают, что негативное влияние текущего кризиса растянется во времени - относительно точно оценить его последствия можно будет только после стабилизации макроусловий.

"С учетом уровня потерь будет определен срок для восстановления банками капитала. Банки должны будут разработать планы капитализации и/или реструктуризации активов. НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям. Остальным может потребоваться докапитализация от акционера", - добавили в Минфине.

Напомним, в Украине с начала войны обанкротились только два банка "Сич" и Мегабанк. Всего в Украине действуют 68 банков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины банки
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники