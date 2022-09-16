Чи загрожує українським банкам банкрутство: відповідь Мінфіну

Фінансові результати діяльності банків державного сектору (Укрексімбанк, Укргазбанк, ПриватБанк та Ощадбанк) за підсумками 2022 року очікуються збитковими або близькими до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№ 8000) .

У документі, який підготувало Міністерство фінансів, зазначається, що заходи з боку держави та НБУ значно пом’якшують існуючі ризики. Зокрема, це стовідсоткова гарантія на вклади фізичних осіб, обмеження на зняття готівки в банках, обмеження підстав для віднесення банків до категорії неплатоспроможних.

"Однак після завершення військового стану та припинення дії запроваджених захисних механізмів для банківського сектору, є вірогідність реалізації ризиків банкрутства банків", - йдеться в документі. За таких умов, Фонд оцінює можливість виникнення у 2023 році дефіциту коштів у сумі 3,5 млрд гривень.

У Мінфіні зазначають, що негативний вплив поточної кризи розтягнеться в часі – відносно точно оцінити її наслідки можна буде лише після стабілізації макроумов.

"З огляду на рівень втрат буде визначено строк для відновлення банками капіталу. Банки повинні будуть розробити плани капіталізації та/або реструктуризації активів. НБУ очікує, що більшість банків зможе самостійно відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам. Решті може знадобитися докапіталізація від акціонера", - додали в Мінфіні.