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Грозит подтопление: на западе Украины сегодня сильные ливни

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 30 мая продолжает быть дождливой. Из-за сильных ливней возможны подтопления в западных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня и завтра на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета будут проходить подъемы уровней воды на 0,2 - 1,3 метров над уровнями, но без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного склонного и местного стока.

Напомним, в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

Отметим, погода в Украине в воскресенье, 30 мая, ожидается с обильными осадками в виде сильных дождей и гроз в большинстве регионов, при этом южные области еще порадует солнце. Температура воздуха в целом еще снизится.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.

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Новости Украины Погодаподтопление