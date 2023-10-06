У Грозі знову зросла кількість жертв через російський ракетний удар

"Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина відповідно померла у медичному закладі", - сказав він.

Варто зазначити, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло 15% жителів села Гроза. Як зазначили правоохоронці, у населеному пункті мешкало 330 осіб.

Що відомо про ракетний удар

Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.