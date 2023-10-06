У Грозі знову зросла кількість жертв через російський ракетний удар

Кількість жертв у селі Гроза Харківської області знову зросла. Через ракетний удар росіян загинуло 52 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина відповідно померла у медичному закладі", - сказав він.
Варто зазначити, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло 15% жителів села Гроза. Як зазначили правоохоронці, у населеному пункті мешкало 330 осіб.
Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.
Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.
У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.
Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.