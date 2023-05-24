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Грози ніяк не вгамовуються. Синоптики розповіли, де чекати на негоду завтра

Новость на русском →
Україна, Середа 24 травня 2023 15:27
Грози ніяк не вгамовуються. Синоптики розповіли, де чекати на негоду завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні завтра, 25 травня, визначатиме дощовий циклон, який ознаменується грозами, що поширяться на більшу кількість регіонів. Температура повітря утримається на максимальній позначці +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"На Лівобережжі, півдні країни, в Карпатах та на Закарпатті короткочасні дощі, грози", - йдеться в повідомленні.

На решті території вночі буде сухо, хоча радіти сильно не варто, бо вже вдень там також "намалюються" невеликі дощі, які, правда пройдуть не всюди, а лише місцями.

Вітер свій характер завтра показувати не планує. Як зазначають синоптики, він буде незначним - 5-10 м/с.

Що стосується температури повітря, то буде доволі тепло. Вдень в більшості регіонів варто очікувати до +26 градусів. В Карпатах вдень буде значно холодніше - +13...+18. Вночі в Україні максимально до +16, а на заході - ще нижче - до +13, в Карпатах і того менше, до +10.

Грози ніяк не вгамовуються. Синоптики розповіли, де чекати на негоду завтра

Погода в Україні

Зазначимо, що грози в Україні нагадують про себе вже два дні поспіль – 23 та 24 травня. А температура +26 градусів утримується вдень у більшості регіонів з учора. Раніше РБК-Україна нагадувала, як поводитись у грозу. Радимо ознайомитися з правилами безпеки в таку погоду, оскільки синоптики не тішать себе ілюзіями та прогнозують дощі з грозами до п'ятниці.

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