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Грози накриють кілька областей України: синоптики попереджають про негоду

Фото: Грози охоплять Київ і кілька областей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Грози 22-23 червня очікуються у кількох регіонах України. Можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб.

Погода в Україні

22 та 23 червня в Україні очікуються сильні грози. Синоптики попереджають про можливі перебої в роботі транспорту й комунальних служб.

За прогнозом Укргідрометцентру, вже сьогодні, 22 червня, грози прогнозують у Києві, Київській, Черкаській, Полтавській та північних областях.

А 23 червня негода пошириться на східні, південно-східні та центральні регіони.

За даними ДСНС, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також спричинити перебої у русі транспорту.

По всіх згаданих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рятувальники радять бути уважними під час пересування, не залишати авто під деревами та в разі можливості залишатися вдома у період негоди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Віра Балабуха в інтерв'ю агентству розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.

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