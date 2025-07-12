Грози і шквали накриють завтра Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Погода в Україні

13 липня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі грози пройдуть у північно-східних регіонах, а вдень негода пошириться на східні області.

Подекуди прогнозують град і шквали швидкістю 15-20 м/с.

Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Синоптики попередили про перший рівень небезпеки - жовтий. Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для транспорту.

Погода у Києві та області

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Температура вночі становитиме 14-19 градусів по області та 16018 у столиці.

Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, у Києві - до 27-29. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.