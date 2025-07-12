UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Грози і шквали накриють завтра Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Фото: українців попередили про складні погодні умови (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні очікуються грози і шквали, оголошено жовтий рівень небезпеки. Найбільше негода торкнеться північно-східні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

13 липня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі грози пройдуть у північно-східних регіонах, а вдень негода пошириться на східні області.

Подекуди прогнозують град і шквали швидкістю 15-20 м/с.

Фото: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Синоптики попередили про перший рівень небезпеки - жовтий. Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити проблеми для транспорту.

Погода у Києві та області

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Температура вночі становитиме 14-19 градусів по області та 16018 у столиці.

Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, у Києві - до 27-29. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві