Грози і шквали: де сьогодні чекати негоди в Україні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі. На заході очікуються місцями значні опади та грози.

Синоптики попереджають, що вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть в середньому вдень +25 +30 градусів, а на заході - від +21 до +26 градусів.

На півдні та південному сході вдень +29 +34, у південній частині сильна спека до +38 градусів.



Погода у Києві

У столиці України сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві очікується від +27 до +29 градусів.

