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Грози і шквали: де сьогодні чекати негоди в Україні

Україна, Неділя 27 липня 2025 07:00
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Грози і шквали: де сьогодні чекати негоди в Україні Фото: в Україні очікується негода 27 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у неділю, 27 липня, буде з дощами та шквалами. Але при цьому у деяких областях очікується спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі. На заході очікуються місцями значні опади та грози.

Синоптики попереджають, що вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть в середньому вдень +25 +30 градусів, а на заході - від +21 до +26 градусів.

На півдні та південному сході вдень +29 +34, у південній частині сильна спека до +38 градусів.
Грози і шквали: де сьогодні чекати негоди в Україні

Погода у Києві

У столиці України сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві очікується від +27 до +29 градусів.
Грози і шквали: де сьогодні чекати негоди в Україні

Раніше РБК-Україна розповідало, за тиждень в Україні зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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