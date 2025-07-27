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Грозы и шквалы: где сегодня ждать непогоды в Украине

Украина, Воскресенье 27 июля 2025 07:00
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Грозы и шквалы: где сегодня ждать непогоды в Украине Фото: в Украине ожидается непогода 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, будет с дождями и шквалами. Но при этом в некоторых областях ожидается жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в Винницкой, Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные дожди. На западе ожидаются местами значительные осадки и грозы.

Синоптики предупреждают, что днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут в среднем днем +25 +30 градусов, а на западе - от +21 до +26 градусов.

На юге и юго-востоке днем +29 +34, в южной части сильная жара до +38 градусов.
Грозы и шквалы: где сегодня ждать непогоды в Украине

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве ожидается от +27 до +29 градусов.
Грозы и шквалы: где сегодня ждать непогоды в Украине

Ранее РБК-Украина рассказывало, за неделю в Украине зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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