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Грози, град і спека до +35: синоптики попередили про негоду в Україні

Фото: синоптики розповіли, де чекати дощів 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 4 липня буде місцями з дощами та градом. Проте в деяких регіонах очікується спека до +35 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, вдень на західні, північні регіони та Вінницьку область переміститься холодний атмосферний фронт з північного заходу. Він принесе короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливі град та шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +28 +33 градусів. У Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікується спека до +35 градусів. 

На північному заході країни температура повітря спаде до +20 +25 градусів.

Погода у Києві

У столиці України сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +30 +32 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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