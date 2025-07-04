Грозы, град и жара до +35: синоптики предупредили о непогоде в Украине

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, днем на западные, северные регионы и Винницкую область переместится холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +28 +33 градусов. В Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается жара до +35 градусов.

На северо-западе страны температура воздуха спадет до +20 +25 градусов.



Погода в Киеве

В столице Украины сегодня переменная облачность. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +30 +32 градуса.

