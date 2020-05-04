Дожди по всей территории и до +25 тепла: погода в Украине на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине будет пасмурная погода с дождями и грозами

Погода в Украине в понедельник, 4 мая, будет дождливая и с грозами по всей территории страны, в восточных областях ожидается до +25 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных и южных регионах Украины сегодня ожидается - от +20 до +25 днем, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +10+12 тепла. При этом ночью и днем ожидаются дожди с грозами.

Север и центр Украины также ожидает дождливая погода в дневное и ночное время. В регионе температура будет ниже - от +16 до +23 тепла, а ночью в пределах +9+13 градусов. Прохладнее всего будет в Винницкой и Житомирской области.

На западе страны температура воздуха будет еще ниже - от +15 до +19 тепла, а ночью может опуститься до +7 градусов. В регионе также целый день будут проливные дожди с грозами, которые ночью также возможны, но с меньшей вероятностью.

Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Погода в Украине на 4 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве будет облачно и дождливо и грозы в дневное и ночное время суток. Днем в области будет от +18 до +22 тепла, а ночью температура покажет от +9 до +13 градусов.

Погода в Киеве и области на 4 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой, местами ожидаются грозы и град, а также шквалы ветра.

Также РБК-Украина писало, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).