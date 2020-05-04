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Гроза з наслідками: синоптики попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 08:43
Гроза з наслідками: синоптики попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується підвищення рівнів води

Погода в Україні 4 травня погіршиться, оголосили грози, у зв'язку з чим очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами УкрГідрометцентру, сьогодні в Україні грози (І рівень небезпечності, жовтий). Разом з тим, внаслідок очікуваних значних опадів, на річках басейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8 годину 3 травня, без негативних наслідків.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні погода буде дощова та з грозами по всій території країни, у східних областях очікується до +25 градусів.

Зазначимо, погода в Україні цього тижня буде переважно бездощовою, місцями очікуються грози та град, а також шквали вітру. В Києві сьогодні буде хмарно і йтимуть дощі та грози в денний і нічний час доби. Вдень в області буде від +18 до +22 тепла, а вночі температура покаже від +9 до +13 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла). Як зазначили в Укргідрометцентрі, у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни та у більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі.

Дощі по всій території і до +25 тепла: погода в Україні на сьогодні У Києві у найближчу годину очікується град
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