Гроза, ливень, но тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 29 апреля будет дождливой и с грозами, но температура воздуха высокая, от +14 до +24. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Несмотря на существенное потепление, в западных областях сегодня дождь и грозы, температура воздуха днем будет +19+24, а ночью +6+9. На севере страны будет сухо, днем +19+23, ночью +6+9. На востоке страны тоже без осадков, но немного прохладнее, температура воздуха днем составит +18+21, а ночью +3+7. В центральных областях днем температура воздуха составит +19+24, а ночью +5+10. На юге страны сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +14+21, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность и будет тепло. Температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +8+10.

Напомним, синоптики спрогнозировали, что летом 2020 года погода не будет бить рекорды температур, как было в предыдущие годы. Летние месяцы в этом году будут теплыми, но экстремальной жары ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.