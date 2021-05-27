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Гроза в Киеве и северных областях: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 27 мая 2021 08:00
Гроза в Киеве и северных областях: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине ухудшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 27 мая ухудшится в центральных, частично западных и северных областях. Синоптики передают грозовой дождь в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В большинстве областях сегодня сухо и переменная облачность. Грозовые дожди передают только в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях, а также в Киеве.

На западе страны сегодня днем +21+26, а ночью +8+12. На севере страны днем будет +22+24, а ночью +12+14. В центральных регионах температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+15.

На востоке Украины, как ожидается, днем будет +25+27, а ночью +13+15. А в южных областях днем будет +25+27, а ночью +12+14.

Гроза в Киеве и северных областях: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет гроза с дождем. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+14.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о грозе и граде.

Отметим, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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