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Гроза у Києві та північних областях: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 27 травня 2021 08:00
Гроза у Києві та північних областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні погіршилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 27 травня погіршиться у центральних, частково західних та північних областях. Синоптики передають грозовий дощ у Києві.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У більшості областях сьогодні сухо та мінлива хмарність. Грозові дощі передають лише в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях, а також у Києві.

На заході країни сьогодні вдень +21+26, а вночі +8+12. На півночі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+15.

На сході України, як очікується, вдень буде +25+27, а вночі +13+15. А у південних областях вдень буде +25+27, а вночі +12+14.

Гроза у Києві та північних областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде гроза з дощем. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+14.

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про грозу та град.

Зазначимо, в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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