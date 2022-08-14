Гроза в Ивано-Франковске вывела из строя систему оповещений о тревоге

Сегодня, 14 августа, из-за грозы в Ивано-Франковске вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Курс".
Сообщается, что на данный момент нет возможности централизованного включения сирен и громкоговорителей. Аварийная бригада ГСЧС уже работает над выявлением неисправности.
На этот период руководство области будет получать уведомления через систему "Атрис" и группу в WhatsApp.
Оповещение населения будет проводиться через:
Напомним, ранее на этой неделе в Броварах сирены дали сбой во время воздушной тревоги.
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