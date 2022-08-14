Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу

Повідомляється, що на даний момент немає можливості централізованого включення сирен і гучномовців. Аварійна бригада ДСНС вже працює над виявленням несправності.

На цей період керівництво області отримуватиме повідомлення через систему "Атріс" і групу у WhatsApp.

Оповіщення населення буде проводитися через: