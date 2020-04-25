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Гроза і зливи: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     25.04.2020 - 10:00
Гроза і зливи: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (УНІАН)

На півночі, заході та в ценрі сьогодні йдуть дощі

Погода в Україні 25 квітня різко погіршиться, будуть дощі та грози, а температура повітря коливатиметься від +12 до +20. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях дощі, вдень буде +12+17, а вночі +7+9. Зокрема, у Закарпатській області буде гроза та дощ. Така ж сама погода в північних та центральних областях, там температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +7+10. У Кропивницькій, Запорізькій, Дніпровській та східних областях без опадів, вдень буде +16+20, а вночі +6+9. На півдні країни теж тепло, вдень буде +17+20, а вночі +6+9.

Гроза і зливи: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці у суботу очікується гроза та дощ, вдень +16+18, а вночі +8+10.

Синоптики раніше попереджали, що погода 25-26 квітня різко погіршиться, будуть грози та дощі.

Нагадаємо, частина областей в суботу накриє грозами та зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.

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