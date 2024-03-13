Гроза авторитетів. Середняк Третьої ліги зняв скальпи трьох грандів у Кубку Німеччини

Напередодні "Саарбрюкен" вибив уже третього представника Бундесліги. Хоча спершу справи для "Боруссії" М складалися непогано. "Жеребці" відкрили рахунок на 6-й хвилині, коли Гак із меж штрафного завершив блискавичну атаку гостей правим флангом.

Утім, прикордонний колектив швидко відігрався. Це Наїфі підхопив м'яч у півколі штрафного та класним пострілом поклав під стійку. Далі "Боруссія" М переважала в усіх ігрових аспектах, але м'яч уперто оминав ворота "Саарбрюкена". А в доданий арбітром час удача посміхнулася господарям – Брюнкер завершив у дотик контратаку з проривом Ді Мікеле Санчеса.

Тепер на "Саарбрюкен" чекатиме півфінал Кубка Німеччини. Там суперником команди Рюдігера Ціля буде "Кайзерслаутерн". Чотириразовий чемпіон наразі в кризі – "червоні дияволи" ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в Другій Бундеслізі. Матч двох андердогів відбудеться 2 квітня.

"Боруссія" М стала черговою жертвою кубкової магії "Саарбрюкена". Скромний колектив із Третьої ліги Німеччини розпочав турнірний шлях у 1/32 фіналу. Там у суперники випав "Карлсруе" – середняк Другої Бундесліги. І вже тоді з'явилася тенденція до вирішальних голів підопічних Ціля після 90-ї хвилини. Баденців покарав голом у доданий арбітром час той же Брюнкер. Перед цим на гол хавбека "Саарбрюкена" Цівеї "Карлсруе" зумів відповісти зусиллями Штіндля.

Натомість в 1/16 фіналу "прикордонники" влаштували першу сенсацію. "Саарбрюкен" здобув вольову перемогу над самою "Баварією". Тоді ще ніхто не знав, що нинішній сезон цілком може завершитися для мюнхенців без жодного трофею. Команда Томаса Тухеля швидко повела з голом Мюллєра, але розвинути успіх не змогла. Натомість підопічні Ціля шокували "Баварію" голами в компенсований час першого та другого таймів (Зонтгаймер, Гаус) та відправили мюнхенців додому з нічим.

У рамках 1/8 фіналу настала черга ще одного постійного учасника єврокубків – "Айнтрахта". Франкфуртці приїхали до землі Саар на початку грудня і не змогли нічого протиставити "Саарбрюкену". Господарі поля дотиснули "орлів" після перерви. Забитими м'ячами в складі андердога відзначилися Брюнкер і Кербер.

Нарешті чвертьфінал проти "Боруссії" М повинен був відбутися ще 7 лютого. Та тоді втрутилася погода. Над "Лудвігспаркштадіоні" пройшла злива такої інтенсивності, що газон став непридатним для проведення поєдинку. Навіть потужні повітродуви техперсоналу "Саарбрюкену" не допомогли. Та тепер можна в прихильники команди Ціля записати цілу Небесну канцелярію...

Її допомога буде не зайвою і в півфіналі з "Кайзерслаутерном". А ось другого фіналіста визначать у протистоянні леверкузенського "Байєра" та "Фортуна" з Дюссельдорфа. "Саарбрюкен" ще ніколи не грав у фіналах Кубків Німеччини, зупинившись в 1/2 фіналу чотири рази. Настав час зламати традицію?..