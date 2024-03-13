Гроза авторитетов. Середняк Третьей лиги снял скальпы трех грандов в Кубке Германии

Накануне "Саарбрюкен" выбил уже третьего представителя Бундеслиги. Хотя сначала дела для "Боруссии" М складывались неплохо. "Жеребцы" открыли счет на 6-й минуте, когда Хак из пределов штрафной завершил молниеносную атаку гостей правым флангом.

Впрочем, пограничный коллектив быстро отыгрался. Это Наифи подхватил мяч в полукруге штрафной и классным выстрелом уложил под штангу. Далее "Боруссия" М преобладала во всех игровых аспектах, но мяч упорно обходил ворота "Саарбрюкена". А в добавленное арбитром время удача улыбнулась хозяевам – Брюнкер завершил в касание контратаку с прорывом Ди Микеле Санчеса.

Теперь "Саарбрюкен" ждет полуфинал Кубка Германии. Там соперником команды Рюдигера Циля будет "Кайзерслаутерн". Четырехкратный чемпион в кризисе – "красные дьяволы" ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки во Второй Бундеслиге. Матч двух андердогов состоится 2 апреля.

"Боруссия" М стала очередной жертвой кубковой магии "Саарбрюкена". Скромный коллектив из Третьей лиги Германии начал турнирный путь в 1/32 финала. Там в соперники выпал "Карлсруэ" – середняк Второй Бундеслиги. И уже тогда появилась тенденция к решающим голам подопечных Циля после 90-й минуты. Баденцев наказал голом в добавленное арбитром время тот же Брюнкер. Перед этим на гол хавбека "Саарбрюкена" Цивеи "Карлсруэ" сумел ответить усилиями Штиндля.

В 1/16 финала "пограничники" устроили первую сенсацию. "Саарбрюкен" одержал волевую победу над самой "Баварией". Тогда еще никто не знал, что нынешний сезон вполне может завершится для мюнхенцев без единого трофея. Команда Томаса Тухеля быстро повела с голом Мюллера, но развить успех не смогла. Подопечные Циля шокировали "Баварию" голами в компенсированное время первого и второго таймов (Зонтхаймер, Гаус) и отправили мюнхенцев домой с ничем.

В рамках 1/8 финала настал черед еще одного постоянного участника еврокубков – "Айнтрахта". Франкфуртцы приехали в землю Саар в начале декабря и не смогли ничего противопоставить "Саарбрюкену". Хозяева поля дожали "орлов" после перерыва. Забитыми мячами в составе андердога отличились Брюнкер и Кербер.

Наконец четвертьфинал против "Боруссии" М должен был состояться еще 7 февраля. Но тогда вмешалась погода. Над "Лудвигспаркштадионе" прошел ливень такой интенсивности, что газон стал непригодным для проведения поединка. Даже мощные воздуходувы техперсоналу "Саарбрюкена" не помогли. Но теперь можно в поклонники команды Циля записать целую Небесную канцелярию...

Ее помощь будет не лишней и в полуфинале с "Кайзерслаутерном". А вот второго финалиста определят в противостоянии леверкузенского "Байера" и "Фортуны" из Дюссельдорфа. "Саарбрюкен" еще никогда не играл в финалах Кубков Германии, остановившись в 1/2 финала четырежды. Пора сломать традицию?..