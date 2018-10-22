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Гройсман заявил, что повышение цен на газ стало значительно меньше, чем могло быть

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 03:31
Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Правительство считает необходимым продолжение сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ стало значительно меньше первоначальных требований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительственного портала.

Как отмечается, правительство Украины считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет.

"Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005 - 2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долларов в качестве обслуживания (взятого тогда) долга", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами стало повышение цен на газ для населения. Впрочем, это повышение стало значительно меньше первоначальных требований.

"У меня было два варианта – чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет инфляция. Этого невозможно было допустить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" относительно текущей цены.

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