Гройсман заявив, що підвищення цін на газ стало значно меншим ,ніж могло бути

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Уряд вважає необхідним продовження співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ стало значно меншим за первинні вимоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт урядового порталу.

Як зазначається, уряд України вважає необхідним продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики виплати боргів і зниження навантаження на бюджет.

"Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди протягом 2005- 2013 років. Зараз ми щороку платимо 5 млрд доларів в якості обслуговування (взятого тоді) боргу", - сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що однією з умов продовження співпраці з партнерами стало підвищення цін на газ для населення. Втім, це підвищення стало значно меншим за первинні вимоги.

"У мене було два варіанти – аби домовитися про мінімальне зростання цін на газ і продовжити співпрацю. Або увійти в дефолт. Це банкрутство країни. Заощадження громадян знеціняться, буде галапуюча інфляція. Цього неможливо було допустити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Ціна газу з 1 листопада складе 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни.