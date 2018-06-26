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Интервью

Гройсман заявил о давлении на работников таможни

НовостиПолитика    26.06.2018 - 03:34
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер-министр сообщил, что сотрудники таможни нуждаются в защите государства

Сегодня совершается огромное давление на работников таможни, поэтому они нуждаются в защите государства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время эфира "Свобода слова" на ICTV.

"На таможенников оказывается безумное давление. Люди уходят с работы, бросают рапорты, ведь они боятся за свои семьи. В том числе есть случаи в центральном аппарате. Их часто дискредитируют, подсовывают им деньги, чтобы затем положить лицом в пол. К ним приходят и говорят: "Или ты сделаешь, как нам нужно, или будешь сидеть", - рассказал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины сообщил, что правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что контрабандисты будут пытаться компрометировать милицию.

"В чем я вижу проблему и риск - контрабандисты очень ресурсные и работали в стране много лет. Им очень интересно "разогнать волну ", что полиция будет бороться с СБУ, забрасывать компромат - все это будет. Но результат очень легко проконтролировать. Давайте посмотрим сколько денег прибавится (в бюджет - ред.). На украинской таможне, где действует 10 схем о которых сказал премьер'ер-министр и еще несколько мелких схем действует беспорядок. И за этот беспорядок взялись для того, чтобы пробить эту стену. То есть получить еще больше денег в государственный бюджет. Мы будем там работать вместе с СБУ вместе с ГПУ и ДФС", - добавил Аваков.

 

Правительство предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман В ближайшее время будет решен вопрос назначения главы ГФС, - Продан
Теги публикации: Государственная таможенная служба, Владимир Гройсман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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