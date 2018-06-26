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Гройсман заявив про тиск на працівників митниці

НовиниПолітика    26.06.2018 - 03:34
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр-міністр повiдомив, що працівники митниці потребують захисту держави

Сьогодні вчиняється величезний тиск на працівників митниці, тому вони потребують захисту держави. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

"На митників чиниться шалений тиск. Люди йдуть з роботи, кидають рапорти, адже вони бояться за свої родини.  В тому числі є випадки в центральному апараті. Їх часто дискредитують, підпихують їм гроші, щоб потім покласти обличчям у підлогу. До них приходять та кажуть: "Або ти зробиш, як нам потрібно, або будеш сидіти", - розповів Гройсман. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повiдомив, що уряд запропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що контрабандисти будуть намагатись компрометувати правоохоронців.

"У чому я бачу проблему і ризик - контрабандисти дуже ресурсні і працювали в країні багато років. Їм дуже цікаво "розігнати хвилю ", що поліція буде боротися з СБУ, закидати компромат - все це буде. Але результат дуже легко проконтролювати. Давайте подивимося скільки грошей додасться (в бюджет - ред.). На українській митниці, де діє 10 схем про яких сказав прем'єр-міністр і ще кілька дрібних схем дiє безлад. І за цей безлад взялися для того, щоб пробити цю стіну. Тобто отримати ще більше грошей у державний бюджет. Ми будемо там працювати разом з СБУ разом з ГПУ і ДФС", - додав Аваков.


 

Уряд запропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, - Гройсман Найближчим часом буде вирішено питання призначення голови ДФС, - Продан
Теги публікації: Государственная таможенная служба, Володимир Гройсман  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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